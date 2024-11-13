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Tohum Dil Türkçe Sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde

15-29 Kasım tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan 'Tohum Dil Türkçe Sergisi', Türk dilinin diğer dillere katkılarını sergiliyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 22:35
Tohum Dil Türkçe Sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde

Tohum Dil Türkçe Sergisi Ankara'da Ziyaretçilerini Bekliyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) himayesinde gerçekleştirilecek olan 'Tohum Dil Türkçe Sergisi', 15-29 Kasım tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Türk Kültürünün Dünya Dillerine Katkıları

Sergi, Türkçeden farklı dillere geçen kelimeleri dijital görsellerle sunarak Türk kültürünün dünya dillerine olan katkılarını aktarmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, bu anlamda sergi için özel bir ev sahipliği yapacaktır.

Yeni İçerikle Zenginleşiyor

27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde Ankara'da ilk kez düzenlenen sergi, yeni diller ve dijital görsellerin eklenmesiyle daha zengin bir içerikle yeniden açılacak. Sanatseverler, bu zenginleştirilmiş içerikle Türkçenin farklı diller üzerindeki etkisini keşfedebilecekler.

Özel Stantlar ve Kültürel Yolculuk

Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına özel olarak hazırlanan sergide, Türkçeden Macarcaya geçmiş kelimelerin hikayeleri de yeni bir stantta tanıtılacak. Bunun yanı sıra, Türkçeden Arapça, Hintçe, Almanca, İtalyanca, Fince, Yunanca gibi birçok dile geçmiş kelimeler de sergilenecek.

Dijital Platformda Keşfedin

Dijital platformda sunulan kelimeler, her biri kendi hikayesine sahip, sanatseverlerin Türk dilinin zengin mirasını zevkle inceleyeceği bir oyun alanına dönüşecektir. Ziyaretçileri, diller arası bir kültür yolculuğuna davet eden bu sergi, dil ve kültür tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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