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Tohum Dil Türkçe Sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Açıldı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Tohum Dil Türkçe Sergisi, Türkçeden farklı dillere geçen kelimeleri keşfetmeyi sunuyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:38
Tohum Dil Türkçe Sergisi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Açıldı

Tohum Dil Türkçe Sergisi Ankara'da

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) himayesinde hazırlanan Tohum Dil Türkçe Sergisi, başkent Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde beğeniye sunuldu.

Açılış Töreni ve Sergi İçeriği

Açılış törenine katılan YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, sergide Türkçeden farklı dillere geçen kelimelerin sergilendiği tabloları detaylı bir şekilde inceledi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türkçeden farklı dillere geçen kelimeleri dijital görsellerle sunarak Türk kültürünün dünya dilleri üzerindeki etkilerini ziyaretçilerine aktaran sergiye ev sahipliği yapmaktadır.

Sergi Tarihleri ve Ziyaret Bilgileri

Sergi, 15-29 Kasım tarihleri arasında Kütüphanenin Divan Salonu zemin katında ziyaretçilerini bekliyor.

Ankara'da ilk kez 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen sergi, yeni diller ve dijital görsellerin eklenmesiyle daha da zenginleşerek sanatseverlerle buluşuyor.

İki Ülke Arasındaki Bağlar

Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına özel olarak, Türkçeden Macarcaya geçmiş kelimelerin hikayeleri de bu sergide yeni bir stantta tanıtılmakta.

Ayrıca sergi, Türkçeden Arapça, Hintçe, Almanca, İtalyanca, Fince ve Yunanca gibi birçok dile geçmiş kelimeleri dijital görsellerle sergileyerek, ziyaretçilerine diller arası bir kültür yolculuğu sunma fırsatı tanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) himayesinde yapılan "Tohum Dil Türkçe Sergisi" başkent Ankara'da...

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) himayesinde yapılan "Tohum Dil Türkçe Sergisi" başkent Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde beğeniye sunuldu. Açılış törenine katılan YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, sergide Türkçeden farklı dillere geçen kelimelerin gösterildiği tabloları inceledi.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) himayesinde yapılan "Tohum Dil Türkçe Sergisi" başkent Ankara'da...

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) himayesinde yapılan "Tohum Dil Türkçe Sergisi" başkent Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde beğeniye sunuldu. Açılış törenine katılan YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, sergide Türkçeden farklı dillere geçen kelimelerin gösterildiği tabloları inceledi.

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