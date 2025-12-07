Tokat Almus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ın Almus ilçesi Bakımlı köyü mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:15
Tokat Almus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ın Almus ilçesinde kafa kafaya çarpışma: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat'ın Almus ilçesi Bakımlı köyü mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza ve araç bilgileri

Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 60 BH 407 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 60 BL 952 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Can kaybı ve müdahale

Kazada, 60 BH 407 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut Güzel olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki otomobil sürücüsü yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI.

TOKAT’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI.

TOKAT’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Suruç'ta Kargo Aracı 2 Yaşındaki Çocuğa Çarptı — Kaza Anı Kamerada
2
Yeni düzenleme ile sokak hayvanları kanun teklifinde görüşmeler ertelendi!
3
Mersin'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
4
Kocaeli'nin Sosyal Alanları Gece Işıklarıyla Canlanıyor
5
Kaynarca'da Çekiciyle Çarpışma: Otomobil Sürücüsü Yaralandı
6
Sakarya'da Takla Atan Otomobilde Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Mersin'de EVKA Eğitimleri Yoğun İlgi Çekti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi