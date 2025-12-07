Tokat Almus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ın Almus ilçesinde kafa kafaya çarpışma: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat'ın Almus ilçesi Bakımlı köyü mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza ve araç bilgileri

Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 60 BH 407 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 60 BL 952 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Can kaybı ve müdahale

Kazada, 60 BH 407 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut Güzel olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki otomobil sürücüsü yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

