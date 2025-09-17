Tokat Artova'da makilik yangını söndürüldü: 50 dönüm zarar

Tokat Artova'da makilik yangını söndürüldü

Güncelleme: Yangının söndürüldüğü bilgisi eklendi

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Kayaönü köyünde, ormana yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Artova ve Yeşilyurt belediyeleri itfaiyeleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.

