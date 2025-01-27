Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Yılın Kareleri Oylamasında

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Anadolu Ajansı'nın her yıl gerçekleştirdiği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlikte Başkan Yazıcıoğlu, görsel sanatların ve fotoğrafçılığın önemine vurgu yaparak, bölgenin yansıtılmasında Anadolu Ajansı'nın büyük rolü olduğunu belirtti.

Oylama Süreci ve Katılım

Oylama, geniş bir katılımla gerçekleştiriliyor ve her yıl farklı kategorilerde özgün eserler yarışıyor. Yazıcıoğlu, bu tür organizasyonların, yerel ve ulusal düzeyde fotoğraf sanatına katkı sağladığını ifade etti.

Bölgenin tarihini ve kültürünü yansıtan önemli anların öne çıktığı bu oylama süreci, Tokat için büyük bir fırsat sunuyor. Yazıcıoğlu, yarışmaya katılan tüm sanatçılara başarılar diledi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.