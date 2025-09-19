Tokat Erbaa'da 17 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezalı Firari A.U Yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.U, İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:24
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.U, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonla yakalandı.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla sürdürdükleri çalışmada, şüpheliyi teknik ve fiziki takip sonucunda tespit etti. Operasyonu Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) gerçekleştirdi.

Gözaltı ve İdari Süreç

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine konuldu.

