Tokat Erbaa'da 17 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezalı Firari A.U Yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.U, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonla yakalandı.
Operasyon Detayları
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla sürdürdükleri çalışmada, şüpheliyi teknik ve fiziki takip sonucunda tespit etti. Operasyonu Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) gerçekleştirdi.
Gözaltı ve İdari Süreç
Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine konuldu.
