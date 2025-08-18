Tokat Erbaa'da Cip ile Saman Yüklü Tarım Aracı Çarpıştı

Kazada sürücü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile çarpışan tarım aracının sürücüsü yaralandı. Olay, ilçenin işlek kavşaklarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Mehmetçik Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

İran uyruklu Amır Z. yönetimindeki 91 AQ 703 plakalı cip ile Hacı Ü. idaresindeki saman yüklü tarım aracı çarpıştı. Çarpışma sonucunda tarım aracının sürücüsü yaralandı.

Yaralı, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise yakınlarda bulunan bir işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı.

