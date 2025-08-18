DOLAR
40,88 -0,02%
EURO
47,67 0,04%
ALTIN
4.382,34 -0,04%
BITCOIN
4.756.533,92 -0,07%

Tokat Erbaa'da Cip ile Saman Yüklü Tarım Aracı Çarpıştı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde cip ile saman yüklü tarım aracının çarpışması sonucu sürücü yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 21:54
Tokat Erbaa'da Cip ile Saman Yüklü Tarım Aracı Çarpıştı

Tokat Erbaa'da Cip ile Saman Yüklü Tarım Aracı Çarpıştı

Kazada sürücü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile çarpışan tarım aracının sürücüsü yaralandı. Olay, ilçenin işlek kavşaklarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Mehmetçik Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

İran uyruklu Amır Z. yönetimindeki 91 AQ 703 plakalı cip ile Hacı Ü. idaresindeki saman yüklü tarım aracı çarpıştı. Çarpışma sonucunda tarım aracının sürücüsü yaralandı.

Yaralı, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise yakınlarda bulunan bir işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile çarpışan tarım aracının sürücüsü yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile çarpışan tarım aracının sürücüsü yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile çarpışan tarım aracının sürücüsü yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 6 Saat Süren Ameliyatla Kanserli Tiroit ve Yanlış Yerleşimli Paratiroit Bezinden Kurtuldu
2
Özgür Özel'den Aydın Mitinginde Özlem Çerçioğlu Tepkisi: Seçimi Yenileyelim
3
Küçükçekmece'de Motosikletli Silahlı Saldırı: Bir Kişi Bacağından Yaralandı
4
Meloni: Rusya-Ukrayna Savaşında Barış ve Adalet İçin Birlik Gerek
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
İstanbul'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne İddianame: 105 Şüpheliye Suçlama

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri