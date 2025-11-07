Tokat Erbaa'da Dorsede 11 Kaçak Göçmen Taşıyan Tır Sürücüsü Tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde dorsesinde 11 kaçak göçmen bulunan Azerbaycan uyruklu tır sürücüsü B.H. tutuklandı, göçmenler sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:32
Polis durdurdu: Dorsede 11 kişi bulundu, sürücü adliyeye sevk edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen kontrollerde, dorsesinde 11 kaçak göçmen bulunan tır sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri önceki gün ilçe merkezi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Aladun mevkiinde durdurdukları 77 RK 934 plakalı tırın dorsesinde arama yaptı. Yapılan aramada dorsede 11 kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Tır sürücüsü, Azerbaycan uyruklu B.H., gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan işlemler tamamlandıktan sonra göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Emniyetteki işlemleri biten tır sürücüsü B.H. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

