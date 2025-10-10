Tokat Erbaa'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Alacabal Mahallesi'nde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı, yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 20:14
Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir minibüs çarpıştı; kazada beş kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Dudu Öğreden (36) idaresindeki 60 KU 655 plakalı otomobil, Alacabal Mahallesi'ndeki yolda İlker Köy (50) yönetimindeki 60 AGT 941 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüs daha sonra yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarparak durdu.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu Efecan Öğreden (18) ile minibüsteki Irmak (16), Fadime (45) ve Pınar Köy (21) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

