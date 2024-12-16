Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kampüsünde Vaşak Görüldü

Vaşak, Tokat Üniversitesi Kampüsünde Görüntülendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) kampüsü, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak için ilginç bir buluşma noktası haline geldi. TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde eğitim gören Eczacılık Fakültesi öğrencileri, kampüs alanında gördükleri vaşağın görüntülerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Vaşağın Görüntüleri Dikkat Çekti

Öğrencilerin cep telefonlarına yansıyan bu doğal anlarda, vaşağın bir aracın yanında yer alan duvar üzerinde gezindiği, ardından gözden kaybolduğu görülüyor. Bu görüntü, kampüs çevresindeki ekosistemin ne denli zengin olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Vaşaklar, doğal yaşam alanlarında önemli bir yere sahip olsalar da, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında yer almaktadır. Bu türlerin korunması, doğanın dengesinin sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) kampüsünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüldü.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) kampüsünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüldü.