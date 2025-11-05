Tokat Günçalı'da Ardıç Ormanı: Danişmendli Şehit İnancı Ağaçları Korumaya Zorluyor

Asırlık gelenek ve koruma talebi

Tokat’ın Günçalı köyünde bulunan ardıç ormanında, Danişmendliler dönemine uzanan bir rivayet nedeniyle asırlardır ağaç kesilmiyor. Köy, kent merkezine 36 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Köy sakinleri, Melik (Emir) Gazi kumandasındaki ağır yaralı askerlerin ormana sığınıp burada şehit olduklarına inanıyor. Buna göre ardıç ağaçlarının şehit kanlarından beslenerek diğer ağaçlardan farklı bir görünüm kazandığı düşünülüyor.

Bu nedenle köylüler bu ağaçları ne yakacak ne de yapı malzemesi olarak kullanıyor; kuruyup devrilenler ise yine ormanda bırakılarak oturak olarak değerlendiriliyor. Ormanda üçlü, dörtlü ve beşli gövdeler halinde, tek kökten büyümüş çok sayıda ağaç bulunuyor.

Günçalı köyü muhtarı Murat Topaç şunları söyledi: «Burası eski zamanlarda büyük bir savaşın yaşandığı yer olarak biliniyor. Yaralı askerlerin sırt sırta verip saklandığı ve bir kısmının burada şehit olduğu rivayet ediliyor. Arkamızdaki ağaçların da o şehitlerin aziz hatırasıyla büyüdüğüne inanılır. Biz bu nedenle bu ağaçları koruyoruz. Kurban keser, dualar eder, geçmişimizi unutmamaya gayret ederiz. Ağaç yaşasa da kurusa da buradan odun alıp eve götürmeyiz».

Yöre sakini Tahsin Bakır ise geleneği sürdürdüklerini belirterek şöyle konuştu: «Buralara baktığımızda üçlü, dörtlü, beşli haliyle sırt sırta vermiş birçok ağaç görürüz. Köküne inildiğinde ise aslında tek kök olduğu görülür. Rivayete göre Melik Gazi ve ordusu akşamüzeri bu ormanlık alana sığınıyor. Sabah olduğunda ağır yaralı askerlerin bir kısmı sırt sırta şehit halde bulunuyor. Halk da bu ağaçların o şehitlerin kanından filizlendiğine inanıyor. Bu yüzden bu ağaçlardan kereste yapmayız, yakacak olarak da evimize götürmeyiz».

Köy sakinleri, ormanın tarih ve inanç değeri taşıdığı gerekçesiyle bölgenin koruma altına alınmasını talep ediyor.

