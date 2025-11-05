Tokat Günçalı'da Ardıç Ormanı: Danişmendli Şehit İnancı Ağaçları Korumaya Zorluyor

Tokat'ın Günçalı köyündeki ardıç ormanında, Danişmendliler dönemine uzanan şehit inancı nedeniyle asırlardır ağaç kesilmiyor; kuruyan ağaçlar ormanda bırakılıyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:26
Tokat Günçalı'da Ardıç Ormanı: Danişmendli Şehit İnancı Ağaçları Korumaya Zorluyor

Tokat Günçalı'da Ardıç Ormanı: Danişmendli Şehit İnancı Ağaçları Korumaya Zorluyor

Asırlık gelenek ve koruma talebi

Tokat’ın Günçalı köyünde bulunan ardıç ormanında, Danişmendliler dönemine uzanan bir rivayet nedeniyle asırlardır ağaç kesilmiyor. Köy, kent merkezine 36 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Köy sakinleri, Melik (Emir) Gazi kumandasındaki ağır yaralı askerlerin ormana sığınıp burada şehit olduklarına inanıyor. Buna göre ardıç ağaçlarının şehit kanlarından beslenerek diğer ağaçlardan farklı bir görünüm kazandığı düşünülüyor.

Bu nedenle köylüler bu ağaçları ne yakacak ne de yapı malzemesi olarak kullanıyor; kuruyup devrilenler ise yine ormanda bırakılarak oturak olarak değerlendiriliyor. Ormanda üçlü, dörtlü ve beşli gövdeler halinde, tek kökten büyümüş çok sayıda ağaç bulunuyor.

Günçalı köyü muhtarı Murat Topaç şunları söyledi: «Burası eski zamanlarda büyük bir savaşın yaşandığı yer olarak biliniyor. Yaralı askerlerin sırt sırta verip saklandığı ve bir kısmının burada şehit olduğu rivayet ediliyor. Arkamızdaki ağaçların da o şehitlerin aziz hatırasıyla büyüdüğüne inanılır. Biz bu nedenle bu ağaçları koruyoruz. Kurban keser, dualar eder, geçmişimizi unutmamaya gayret ederiz. Ağaç yaşasa da kurusa da buradan odun alıp eve götürmeyiz».

Yöre sakini Tahsin Bakır ise geleneği sürdürdüklerini belirterek şöyle konuştu: «Buralara baktığımızda üçlü, dörtlü, beşli haliyle sırt sırta vermiş birçok ağaç görürüz. Köküne inildiğinde ise aslında tek kök olduğu görülür. Rivayete göre Melik Gazi ve ordusu akşamüzeri bu ormanlık alana sığınıyor. Sabah olduğunda ağır yaralı askerlerin bir kısmı sırt sırta şehit halde bulunuyor. Halk da bu ağaçların o şehitlerin kanından filizlendiğine inanıyor. Bu yüzden bu ağaçlardan kereste yapmayız, yakacak olarak da evimize götürmeyiz».

Köy sakinleri, ormanın tarih ve inanç değeri taşıdığı gerekçesiyle bölgenin koruma altına alınmasını talep ediyor.

TOKAT'IN GÜNÇALI KÖYÜNDE BULUNAN ARDIÇ ORMANINDA, DANİŞMENDLİLER DÖNEMİNDEN ŞEHİT MEZARLARI...

TOKAT'IN GÜNÇALI KÖYÜNDE BULUNAN ARDIÇ ORMANINDA, DANİŞMENDLİLER DÖNEMİNDEN ŞEHİT MEZARLARI BULUNDUĞUNA İNANILDIĞI İÇİN ASIRLARDIR AĞAÇ KESİLMİYOR.

TAHSİN BAKIR

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bursa'da Eşini 45 Yerinden Bıçaklayan Koca Tutuklandı
4
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
5
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
6
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
7
İnceburun Feneri: Türkiye’nin En Kuzeyi Ziyaretçilerini Bekliyor

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş