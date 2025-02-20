Tokat'ın Başçiftlik İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Başçiftlik'te yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:36
Tokat'ın Başçiftlik İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Tokat'ın Başçiftlik İlçesinde Eğitime Ara Verildi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede yaşanan olumsuz hava koşullarının eğitim faaliyetlerini etkileyeceği belirtildi.

Soğuk hava ve buzlanma riski, öğrenci güvenliği açısından önemli bir tehdit oluşturduğundan, 21 Şubat Cuma günü eğitime ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ara verileceği ifade edildi. Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının, bölgede etkili olması bekleniyor.

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