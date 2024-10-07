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Tokat'ın Fındık Rekoltesi Yükseliyor

Erbaa'da fındık üretimi bu yıl 4 bin ton ile rekor seviyeye ulaştı, 500 milyon gelir sağlandı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 17:26
Tokat'ın Fındık Rekoltesi Yükseliyor

Tokat'ta Fındık Hasadı Tüm Hızla Devam Ediyor

Tokat'ın Erbaa ilçesi, bu yıl fındık üretiminde dikkat çekici bir başarı elde etti. Üreticiler, toplamda 4 bin ton fındık rekoltesi ile 500 milyon TL civarında gelir bekliyor.

Yerel Yönetimden Destekleyici Açıklamalar

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere verdiği demeçte, fındık üretimine yönelik önemli destekler sağladıklarını vurguladı. Karagöl, "Tokat'ta fındık yetiştirildiğini öğrenenler şaşırıyor. Erbaa olarak bu yıl 4 bin tona yakın fındık ürettik. Lokomotif ürünümüz yapraktır, ancak fındık üretimiyle de 500 milyonluk bir ekonomik kazanç sağlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Uygun İklim Koşulları Verimi Artırdı

Erbaa'da 600 çiftçi, 30 bin dönümlük alanda farklı fındık çeşitleri yetiştirmekte. Bu yıl mevsim şartlarının uygun olması nedeniyle verimde de artış gözlemleniyor. Çiftçiler, elde edilen bu yüksek verim ile birlikte bölgenin tarımsal çeşitliliğini artırmayı hedefliyorlar.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan fındıktan bu yıl yüksek verim alındığı bildirildi. Erbaa...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan fındıktan bu yıl yüksek verim alındığı bildirildi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan fındıktan bu yıl yüksek verim alındığı bildirildi. Erbaa...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan fındıktan bu yıl yüksek verim alındığı bildirildi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan fındıktan bu yıl yüksek verim alındığı bildirildi. Erbaa...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan fındıktan bu yıl yüksek verim alındığı bildirildi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan fındıktan bu yıl yüksek verim alındığı bildirildi. Erbaa...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan fındıktan bu yıl yüksek verim alındığı bildirildi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan fındıktan bu yıl yüksek verim alındığı bildirildi. Erbaa...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan fındıktan bu yıl yüksek verim alındığı bildirildi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan fındıktan bu yıl yüksek verim alındığı bildirildi. Erbaa...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretimi yapılan fındıktan bu yıl yüksek verim alındığı bildirildi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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