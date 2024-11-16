Tokat'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı ve Sis Etkisi

Tokat'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, bölgeyi adeta beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, kentte yağmurun ardından yüksek alanlarda kar yağışı başladı.

Özellikle Almus ilçesinin bazı kesimlerinde ve Sivrin Yaylası'nda öğle saatlerinde başlayan kar, kısa süre içerisinde bölgenin manzarasını değiştirdi. Şu anda bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği bildiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.