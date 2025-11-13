Tokat-Niksar'da Minibüs Kamyonete Çarptı: Sürücü O.T. Yaralandı

Tokat-Niksar'da minibüs kamyonete çarptı: sürücü yaralandı

Kaza ve müdahale

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Günlüce köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 08.10 sıralarında meydana geldi. O.T. (21) yönetimindeki 34 DFT 828 plakalı minibüs, aynı istikamette seyreden E.G. (28) yönetimindeki 60 AFC 712 plakalı yapı malzemesi yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü O.T. araçta sıkışırken, kamyonette bulunan malzemeler yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

