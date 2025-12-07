Tokat Niksar’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Akıncı Köyü mevkiinde sabah saatlerinde kaza

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Akıncı Köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre R. D. (30) idaresindeki 05 EK 681 plakalı otomobil, Niksar istikametine seyir halindeyken sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.E.K. (25), asker olduğu öğrenilen Ö.O.Ö. (31) ile sürücü R.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askeri personel Ö.O.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

