Tokat Reşadiye'de 16 Yıl Önce Şehit Olan 7 Asker Anıldı

Tokat Reşadiye'de, 7 Aralık 2009'da şehit düşen 7 asker, Sazak köyü yakınlarındaki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:59
Sazak köyü yakınlarındaki Şehitler Anıtı'nda anma töreni yapıldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 16 yıl önce teröristlerce şehit edilen 7 asker düzenlenen anma programı ile yad edildi.

Olayın yaşandığı yerde yaptırılan, şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayrakları ile donatılan Şehitler Anıtı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir askerin saldırının gelişimini aktardığı törende, Kur’an-ı Kerim okutuldu ve dualar edildi.

Vali Yardımcısı Asım Aköner ile katılımcılar anıta çiçek bırakarak şehitleri andı.

Sazak köyü yakınlarında 7 Aralık 2009'da düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler şunlardı: Uzman Çavuş Harun Arslanbey, Onur Bozdemir, Kemal Bide, Ferit Demir, Yakup Mutlu, Cengiz Sarıbaş ve Fatih Yonca.

