Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili: 85 Santimetreyi Buldu

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor, kar kalınlığı 85 santimetreye ulaştı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:01
Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili: 85 Santimetreyi Buldu

Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Devam Ediyor

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, karayolları ekipleri önlemlerini artırdı. Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yaşanan yağışın şiddetinin artmasıyla birlikte, kar küreme ve tuzlama çalışmaları hız kazandı.

Yüksek Kesimlerde Kar Kalınlığı 85 Santimetreye Ulaştı

Bölgede aralıklarla devam eden yağışlar sonucunda, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 85 santimetreyi buldu. Bu durum, kara yolunda seyahat eden sürücüler için zorlu koşullar oluşturuyor. Tokat Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yollarda güvenliği sağlamak amacıyla tuzlama çalışmalarını da sürdürmekte.

Söz konusu bölgedeki sürücüler, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve gerekmedikçe yola çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650...

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650...

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

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