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Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oldu

Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açabilir.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:46
Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oldu

Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Alarmı

Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı, sürücüleri olumsuz etkileyebilir. Özellikle Kızıliniş Geçidi ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yolda Kontroller Artıyor

Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle yolda kontrollerini sürdüren bölge trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları hususunda uyarıyor. Trafik güvenliği açısından gerekli önlemler alınırken, sürücülerin yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeleri öneriliyor.

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