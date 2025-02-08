Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Etkisi

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı, bölge genelinde etkili olmaya devam ediyor. Karayolları ekipleri, özellikle Kızıliniş ile 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kar Kalınlığı 20 Santimetreye Ulaştı

Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Bu durum, bölgedeki ulaşımda aksamalara neden olabileceği için sürücülerin dikkatli olması tavsiye ediliyor.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor. Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor. Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.