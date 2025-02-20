Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı bu sabah itibarıyla etkili olmaya başladı. Karayolları ekipleri, özellikle Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasıyla birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Yüksek Kesimlerde Kar Kalınlığı 80 Santimetreyi Buldu

Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı neticesinde, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 80 santimetreye kadar ulaştı. Bu durum, özellikle araç sürücüleri için zorluklar oluştururken, pek çok maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Buzlanma Kazalara Sebep Oluyor

Tokat merkezinde yaşanan buzlanma, çok sayıda trafik kazası ile sonuçlandı. Kazaların önlenmesi için Tokat Belediyesi ekipleri de sürekli olarak tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu.