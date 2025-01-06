DOLAR
35,34 0,13%
EURO
36,62 -0,33%
ALTIN
2.991,92 0,26%
BITCOIN
3.498.719,4 -0,76%

Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 11:56
Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olmaya başladı. Özellikle Kızıliniş Geçidi ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama işlemlerine hız verdi.

Kar Yağışı ve Çalışmalar

Bölgedeki kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı bildiriliyor. Karayolları ekipleri, yol güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10...

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10...

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de ATM'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Karadeniz'de Kaçak Avlanan 3.620 Kilogram Kalkan Balığına El Konuldu
3
Kayseri'de Husumet Nedeniyle Babayı Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası
4
260'tan Fazla Arakanlı Müslüman, Endonezya'ya Ulaştı
5
Van'da 13 Terör Şüphelisi Gözaltına Alındı
6
Konya'da Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 5 Yaralı
7
Güney Kore'de Jeju Air, Bakım Nedeniyle En Fazla Uçuşu Ertelenen Hava Yolu Oluyor

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!