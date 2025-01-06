Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olmaya başladı. Özellikle Kızıliniş Geçidi ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama işlemlerine hız verdi.

Kar Yağışı ve Çalışmalar

Bölgedeki kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı bildiriliyor. Karayolları ekipleri, yol güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.