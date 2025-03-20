Tokat-Sivas Kara Yolunda Tipi ve Kar Yağışı Sürücüleri Zorlayacak

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi, sürücülerin güvenliğini tehdit ediyor. Bu zorlu hava şartları, halkın dikkatli ilerlemesi gerektiği konusunda uyarılara sebep oldu.

Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar yağışının artmasıyla birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirmekte.

Bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve kar kalınlığının yüksek kesimlerde 25 santimetreye ulaştığı bildirildi. Sürücüler, bu zorlu koşullarda dikkatli olmaları konusunda yeniden uyarılıyor.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda sürücüler dikkatli ilerliyor.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda sürücüler dikkatli ilerliyor.