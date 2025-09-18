Tokat'ta 117 Yıl 1 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezalı Firari Yakaladı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 38 suçtan toplam 117 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari Y.E.Ç, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu JASAT tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:25
Tokat'ın Turhal ilçesinde, 38 farklı suçtan toplam 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.E.Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında şüpheliyi teknik ve fiziki takip sonucu tespit etti. Jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla Y.E.Ç. gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilerek cezaevine konuldu.

