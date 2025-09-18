Tokat'ta 117 Yıl 1 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezalı Firari Yakaladı

Turhal'da jandarma operasyonu

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 38 farklı suçtan toplam 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.E.Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında şüpheliyi teknik ve fiziki takip sonucu tespit etti. Jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla Y.E.Ç. gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilerek cezaevine konuldu.