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Tokat'ta 12 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir çocuğun cinayetinde sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:25
Tokat'ta 12 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Tokat'ta Çocuk Cinayeti Davasında Karar Açıklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde 12 yaşındaki Dursun Efe Andiç'in bıçakla öldürülmesi davasında sanık Umut Göçken'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Duruşma Detayları

Dursun Efe Andiç'in ailesinin ve avukatlarının katıldığı karar duruşmasında, tutuklu sanık Umut Göçken (21), Samsun Kavak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanık, duruşmada suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Olayın Arka Planı

Geçen yıl 23 Ekim'de bisiklet sürmek üzere evden çıkan Dursun Efe Andiç, eve dönmeyince yapılan arama çalışmalarında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu. İfadesinde Andiç'i öldürdüğünü kabul eden Umut Göçken, gözaltına alındı ve tutuklandı.

Davanın iddianamesinde sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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