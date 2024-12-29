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Tokat'ta 29,5 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan operasyonda, 29,5 litre sahte içki ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 17:15
Tokat'ta 29,5 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tokat'ta Sahte İçki Operasyonu

Tokat'ın Niksar ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 29,5 litre sahte içki ele geçirildi. Olayda, 1 kişi gözaltına alındı.

Durumun Detayları

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünye-Akkuş çevre yolunda durdurdukları bir araçta 7 litre sahte içki buldular. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli F.Ç. (56) ile bağlantılı olarak, Niksar'daki ikametinde gerçekleştirilen aramalarda 22,5 litre daha sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, şüpheli F.Ç. gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 29,5 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 29,5 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

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