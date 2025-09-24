Tokat'ta 38. Ahilik Haftası'nda 5 Bin Kişiye Ahi Pilavı İkramı

Tokat'ta 38. Ahilik Haftası kapsamında Hıdırlık Meydanı'nda düzenlenen Ahi Sofrası'nda protokol 5 bin kişiye Ahi pilavı ikram etti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:15
Hıdırlık Meydanı'nda düzenlenen Ahi Sofrası'nda protokol katıldı

Tokat'ta 38. Ahilik Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında, Tokat Hıdırlık Meydanı'nda kurulan Ahi Sofrası'nda halka yemek ikramı yapıldı.

Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda, Tokat Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından yılın ahisi seçilen bisiklet ustası Sadettin İmer'e kaftan giydirildi.

Düzenlenen törenin ardından protokol üyeleri tarafından etkinliğe katılan 5 bin kişiye Ahi pilavı ikram edildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde yenilen yemekle etkinlik sona erdi.

Tokat’ta 38. Ahilik Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında, Hıdırlık Meydanı’nda düzenlenen Ahi Sofrası etkinliğinde 5 bin kişiye Ahi pilavı ikram edildi.

