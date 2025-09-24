Tokat'ta 38. Ahilik Haftası'nda 5 Bin Kişiye Ahi Pilavı İkramı

Hıdırlık Meydanı'nda düzenlenen Ahi Sofrası'nda protokol katıldı

Tokat'ta 38. Ahilik Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında, Tokat Hıdırlık Meydanı'nda kurulan Ahi Sofrası'nda halka yemek ikramı yapıldı.

Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda, Tokat Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından yılın ahisi seçilen bisiklet ustası Sadettin İmer'e kaftan giydirildi.

Düzenlenen törenin ardından protokol üyeleri tarafından etkinliğe katılan 5 bin kişiye Ahi pilavı ikram edildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde yenilen yemekle etkinlik sona erdi.

