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Tokat'ta 4 Büyüklüğünde Deprem Yaşandı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 23.20'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 23:36
Tokat'ta 4 Büyüklüğünde Deprem Yaşandı

Tokat'ın Sulusaray İlçesinde Deprem

Tokat ilinin Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti. Depremin meydana geldiği saat ise 23.20 olarak kaydedildi.

AFAD'dan Gelen Bilgiler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin merkez üssü Sulusaray olarak belirlendi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte oluştuğu tespit edildi.

Bu tür doğal olaylar, bölgedeki insanların yaşamını etkileyebilir. Güvenlik önlemlerinin alınması ve halkın bilinçlendirilmesi, olası risklere karşı öncelikli hedef olmalıdır.

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