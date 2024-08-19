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Tokat'ta 47 Yıldır Hamut Ustası: Hüseyin Örükaya

Tokat'ta 60 yaşındaki Hüseyin Örükaya, babasından devraldığı hamut ustalığını 47 yıldır sürdürüyor, mesleği teknolojiye rağmen yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:27
Tokat'ta 47 Yıldır Hamut Ustası: Hüseyin Örükaya

Tokat’tan Gelen Gelenek: Hüseyin Örükaya’nın Hamut Sanatı

60 yaşındaki Hüseyin Örükaya, 47 yıldır yaptığı hamutlarla baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Tarihi Sulusokak'taki atölyesinde, geleneksel yöntemlerle ürettiği koşum ve eyer takımları ile dikkat çekiyor.

Meslek Zorlukları ve Hedefler

Örükaya, çok sayıda zorlukla karşılaştığını dile getirerek, "Mesleğin eskimesinden dolayı malzeme bulmakta zorluk çekiyoruz" diyor. Devi babasından devraldığı bu sanatı sürdürmek için attığı her adımda karşılaştığı engellere rağmen, geçen yılların tecrübesiyle mesleğine olan sevgisi artmış durumda.

Emek ve Elde Üretim

Örükaya, hamut yapımında kullandığı malzemeleri de açıklarken, “Deri, ağaç, keçe ve kamış otu kullanıyoruz. Bayağı bir emek harcıyoruz. Günde bir tane anca yapabiliyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

Geleneksel Sanatın Geleceği

Hüseyin Örükaya, "İş olduğu sürece bu mesleğe devam edeceğim. Ama yaş ilerliyor, ne kadar daha devam edebilirim, o da belirsiz" diye belirtiyor. Yine de bu süreçte, atölyesinde zaman geçirmenin getirdiği sıcak dostluklarını unutmuyor ve "Zamanımızı burada geçirip, eşimizle dostumuzla muhabbet ediyoruz" şeklinde sözlerini tamamlıyor.

Tokatlı 60 yaşındaki saraç (koşum ve eyer takımları yapan kimse) Hüseyin Örükaya, babasından...

Tokatlı 60 yaşındaki saraç (koşum ve eyer takımları yapan kimse) Hüseyin Örükaya, babasından devraldığı hamut ustalığını, teknolojiye direnerek 47 yıldır yaşatıyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi olan saraçlık sanatını çocukluğundan bu yana icra eden Örükaya, mesleğin eskimesinden dolayı malzeme bulmakta bile zorluk çekiyor.

Tokatlı 60 yaşındaki saraç (koşum ve eyer takımları yapan kimse) Hüseyin Örükaya, babasından...

Tokatlı 60 yaşındaki saraç (koşum ve eyer takımları yapan kimse) Hüseyin Örükaya, babasından devraldığı hamut ustalığını, teknolojiye direnerek 47 yıldır yaşatıyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi olan saraçlık sanatını çocukluğundan bu yana icra eden Örükaya, mesleğin eskimesinden dolayı malzeme bulmakta bile zorluk çekiyor.

Tokatlı 60 yaşındaki saraç (koşum ve eyer takımları yapan kimse) Hüseyin Örükaya, babasından...

Tokatlı 60 yaşındaki saraç (koşum ve eyer takımları yapan kimse) Hüseyin Örükaya, babasından devraldığı hamut ustalığını, teknolojiye direnerek 47 yıldır yaşatıyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi olan saraçlık sanatını çocukluğundan bu yana icra eden Örükaya, mesleğin eskimesinden dolayı malzeme bulmakta bile zorluk çekiyor.

Tokatlı 60 yaşındaki saraç (koşum ve eyer takımları yapan kimse) Hüseyin Örükaya, babasından...

Tokatlı 60 yaşındaki saraç (koşum ve eyer takımları yapan kimse) Hüseyin Örükaya, babasından devraldığı hamut ustalığını, teknolojiye direnerek 47 yıldır yaşatıyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi olan saraçlık sanatını çocukluğundan bu yana icra eden Örükaya, mesleğin eskimesinden dolayı malzeme bulmakta bile zorluk çekiyor.

Tokatlı 60 yaşındaki saraç (koşum ve eyer takımları yapan kimse) Hüseyin Örükaya, babasından...

Tokatlı 60 yaşındaki saraç (koşum ve eyer takımları yapan kimse) Hüseyin Örükaya, babasından devraldığı hamut ustalığını, teknolojiye direnerek 47 yıldır yaşatıyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi olan saraçlık sanatını çocukluğundan bu yana icra eden Örükaya, mesleğin eskimesinden dolayı malzeme bulmakta bile zorluk çekiyor.

Tokatlı 60 yaşındaki saraç (koşum ve eyer takımları yapan kimse) Hüseyin Örükaya, babasından...

Tokatlı 60 yaşındaki saraç (koşum ve eyer takımları yapan kimse) Hüseyin Örükaya, babasından devraldığı hamut ustalığını, teknolojiye direnerek 47 yıldır yaşatıyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi olan saraçlık sanatını çocukluğundan bu yana icra eden Örükaya, mesleğin eskimesinden dolayı malzeme bulmakta bile zorluk çekiyor.

Tokatlı 60 yaşındaki saraç (koşum ve eyer takımları yapan kimse) Hüseyin Örükaya, babasından...

Tokatlı 60 yaşındaki saraç (koşum ve eyer takımları yapan kimse) Hüseyin Örükaya, babasından devraldığı hamut ustalığını, teknolojiye direnerek 47 yıldır yaşatıyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden birisi olan saraçlık sanatını çocukluğundan bu yana icra eden Örükaya, mesleğin eskimesinden dolayı malzeme bulmakta bile zorluk çekiyor.

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