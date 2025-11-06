Tokat'ta 78 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde 78 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Y.K.A. polis operasyonuyla yakalanıp Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:53
Niksar'da polis operasyonu sonucu yakalandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan 78 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Y.K.A. (20), Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan Y.K.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne teslim edildi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

