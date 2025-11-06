Tokat'ta 78 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
Niksar'da polis operasyonu sonucu yakalandı
Tokat’ın Niksar ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan 78 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Y.K.A. (20), Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan Y.K.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne teslim edildi.
Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
TOKAT (İHA) - TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE 78 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ Y.K.A., POLİS EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.