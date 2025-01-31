Tokat'ta Alt Geçide Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, bir alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay, Oğuzhan Pasinlioğlu tarafından kullanılan 60 AGG 536 plakalı aracın Cumhuriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak Şehit Gökhan Güllü Alt Geçidi'ne düşmesi sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine ulaşan ambulans ile Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde alt geçide düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.