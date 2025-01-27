Tokat'ta Arkadaşını Baltayla Öldüren Zanlı Tutuklandı

Tokat'ta Çarpıcı Bir Cinayet Olayı

Tokat'ın Zile ilçesi'nde, bir kişi arkadaşını baltayla öldürüp tutuklandı. Olay, Minareyi Sağır Mahallesi'nde gerçekleşti.

Tartışmanın Ardından Öldürme Eylemi

Alınan bilgilere göre, O.A. isimli zanlı, 24 Ocak'ta arkadaşları M.T. ile girdiği tartışma sırasında baltayı kullanarak cinayet işledi. Olay sonrası rahat bir şekilde sokağa çıkan O.A., "Adam öldürdüm," diye bağırarak durumunu ihbar etti.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, zanlıyı ihbarın yapıldığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu olay, Tokat’ın Zile ilçesinde yaşanan şiddet olaylarına bir yenisini eklemiş oldu ve yerel halk arasında büyük bir endişe yarattı.