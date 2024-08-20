Tokat'ta Baba-Oğul Düğün Eğlencesi: 15 Yıl Boyunca Süregelen Bir Gelenek

Tokat'ta 15 Yıllık Düğün Geleneği

Tokat'ın Artova ilçesinde, 55 yaşındaki zurnacı Yalçın Yücel ve 26 yaşındaki matematik öğretmeni oğlu Onur Yücel, 15 yıldır düğünlerde davetlileri coşturuyor.

Baba ve Oğulun İşbirliği

Yalçın Yücel, 32 yıl önce çobanlardan kaval çalmayı öğrenerek müziğe adım attı ve zamanla zurna çalmaya geçti. Oğlunu da küçük yaşta yanında alarak müziği sevdiren Yücel, 11 yaşındaki Onur'un davul çalmayı öğrenmesiyle birlikte birlikte sahne almaya başladılar. Baba Yücel, şu bilgileri paylaştı:

"Zurna çalmayı iyice öğrendikten sonra düğünlerde sahne almaya başladım. Bugüne kadar 500 düğünde yer aldım. Oğlum küçük yaştan itibaren benimle birlikte geldi. 15 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz ve evimizin geçimini sağlıyoruz."

Onur Yücel’in Eğitim ve Sanat Hayatı

Onur Yücel, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden matematik öğretmeni olarak mezun olduğunu belirtti. Küçüklüğünden beri düğünlerde çalışarak para kazandığını anlatan Yücel, şunları söyledi:

"Düğünlerde babam zurna çalarken ben davul çalıyorum. Hem evimizin ihtiyaçlarını karşılıyorum hem de üniversite masraflarım için çalıştım. Öğretmen olduktan sonra bile davul çalmaktan vazgeçmedim. Hem öğretmenlik hem de davul çalmak, benim için değerli bir deneyim. Bu, bir sanat ve zurnacı ile uyum sağlamanın zorlukları da var.”

Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki zurnacı Yalçın Yücel (sağda) ile matematik öğretmeni 26 yaşındaki oğlu Onur Yücel (solda), 15 yıldır düğünlerde davetlileri eğlendiriyor.

Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki zurnacı Yalçın Yücel (sağda) ile matematik öğretmeni 26 yaşındaki oğlu Onur Yücel (solda), 15 yıldır düğünlerde davetlileri eğlendiriyor.

Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki zurnacı Yalçın Yücel (sağda) ile matematik öğretmeni 26 yaşındaki oğlu Onur Yücel (solda), 15 yıldır düğünlerde davetlileri eğlendiriyor.

Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki zurnacı Yalçın Yücel (sağda) ile matematik öğretmeni 26 yaşındaki oğlu Onur Yücel (solda), 15 yıldır düğünlerde davetlileri eğlendiriyor.

Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki zurnacı Yalçın Yücel (sağda) ile matematik öğretmeni 26 yaşındaki oğlu Onur Yücel (solda), 15 yıldır düğünlerde davetlileri eğlendiriyor.

Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki zurnacı Yalçın Yücel (sağda) ile matematik öğretmeni 26 yaşındaki oğlu Onur Yücel (solda), 15 yıldır düğünlerde davetlileri eğlendiriyor.

Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki zurnacı Yalçın Yücel (sağda) ile matematik öğretmeni 26 yaşındaki oğlu Onur Yücel (solda), 15 yıldır düğünlerde davetlileri eğlendiriyor.