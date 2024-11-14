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Tokat'ta Babasını Silahla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Tokat'ta babasını bacaklarından vurarak yaralayan D.K. tutuklandı. Olay, 12 Kasım'da Mehmetpaşa Mahallesi'nde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:14
Tokat'ta Babasını Silahla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Tokat'ta Silahlı Yaralama Olayı

Tokat'ın Mehmetpaşa Mahallesi'nde 12 Kasım'da meydana gelen silahlı yaralama olayı, yerel halkı şoke etti. D.K., tartıştığı babası B.K.'yi bacaklarından vurdu. Olayın ardından B.K., hastaneye kaldırıldı.

Zanlı Gözaltına Alındı ve Tutuklandı

Olayın hemen ardından D.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından emniyetteki tutumları sona erdi ve D.K., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan D.K., suçlamaları kabul etmedi.

Tokat'taki bu üzücü olay, aile içindeki şiddetin ne denli tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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