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Tokat'ta Bariyere Çarpan Cipte 5 Kişi Yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bariyere çarpan cipteki 5 kişi, kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 12:59
Tokat'ta Bariyere Çarpan Cipte 5 Kişi Yaralandı

Tokat'ın Reşadiye İlçesinde Kaza

Tokat ilinin Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyere çarpan cip içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. M.A. yönetimindeki 29 AK 362 plakalı cip, Tokat-Reşadiye kara yolu üzerindeki Dokuzdolambaç mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyere çarptı.

Kazada Yaralananlar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada, sürücü M.A. ile birlikte araçta bulunan 4 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslar aracılığıyla yaralılar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavi sürecine başlanırken, kazanın nedenleriyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bariyere çarpan cipteki 5 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bariyere çarpan cipteki 5 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bariyere çarpan cipteki 5 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bariyere çarpan cipteki 5 kişi yaralandı.

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