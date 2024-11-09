Tokat'ta "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" Gerçekleştirildi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Tokat’ta düzenlenen "Bir ve Birlikte Hilal’e Doğru Türkiye Toplantıları" etkinliğinde önemli mesajlar verdi.

Terörle Mücadele Süreci

Toplantıda Akçay, "Bir elde legal siyaset, öbür elde silah olmaz. O silah o elden inecek, terör örgütü kendini lağvedecek ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olacak. Böylelikle kardeşliğimizi, beraberliğimizi pekiştireceğiz" dedi.

MHP'nin Amasya, Tokat ve Yozgat il teşkilatlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Akçay Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam edeceğini vurguladı. Son günlerde Ankara'da milli savunma sanayisinin öncüsü TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını hatırlatarak, "Alçak saldırıda şehitler ve yaralılar verdik. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimiz gereken cevapları kararlı bir şekilde verdi" ifadesini kullandı.

CHP ve Siyasi Eleştiriler

Akçay, CHP'nin muhalefet pozisyonunu eleştirerek, "Kendi gündemi yok ve bu durumda küresel odakların etkisi altında" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletin birliği ve güvenliği için mücadele verdiklerini kaydetti.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ve il başkanları katıldı. Etkinlikte partililerle bir araya gelerek ortak hedefler üzerinde durdular.

MHP tarafından "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" kapsamında Amasya, Tokat ve Yozgat il teşkilatlarının mensuplarıyla Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda toplantı düzenlendi.

MHP tarafından "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" kapsamında Amasya, Tokat ve Yozgat il teşkilatlarının mensuplarıyla Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda toplantı düzenlendi.