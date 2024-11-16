Tokat'ta Cip ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Tokat'ta Feci Kaza: 2 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde cip ve otomobil arasında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Niksar-Reşadiye kara yolu Gökçeoluk mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

İsrafil Pehlivan'ın kullandığı 25 AAU 539 plakalı cip, Selami Polat yönetimindeki 25 ABG 091 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Melek Pehlivan (31) ve Hediye Kırkpınar (54) yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tokat'ta Niksar ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Tokat'ta Niksar ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.