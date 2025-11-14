Tokat’ta Çoban Kar Altında Türkü Söyledi

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Çamlıkaya yaylasında çoban Serhan Çakmak, kar yağışı altında küçükbaş sürüsünü otlatırken türkü söyleyerek sıcak görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 12:47
Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyü yaylalarında etkili olan kar yağışı, doğadan gelen içten bir anı görüntüledi. Yüksek kesimlerde sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışına rağmen, çoban Serhan Çakmak küçükbaş sürüsünü otlatmaya devam etti.

Karla kaplanan yaylada hayvanlarını kontrol eden Çakmak, soğuk havaya aldırmadan türkü söyleyerek hem kendisine hem de sürüsüne eşlik etti. Çobanın doğa manzarası eşliğinde söylediği türkü, yaylanın sessizliğiyle birleşince ortaya iç ısıtan görüntüler çıktı.

Bölgede kar yağışı gün boyu aralıklarla devam ederken, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar zorlu hava şartlarına rağmen günlük işlerini sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada ilgi gördü.

"Şuan 14 Kasım 2025. Reşadiye ilçesi Çamlıkaya köyündeyiz. Hayvanlarımızı kar yağışına rağmen otlatmaya çalışıyoruz" dedi.

