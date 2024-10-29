Tokat'ta Çocuklardan Cumhuriyet Yürüyüşü

Tokat'ta 5 Çocuk, Türk Bayrakları ile Yürüyüş Düzenledi

Tokat'ın Zile ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde, 5 çocuk Yunus Emre Mahallesi'nde ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş Anları

Bu anlamlı günde çocuklar, marşlar ve türküleri hep bir ağızdan söyleyerek yürüdü. Yürüyüş, anbean cep telefonları ile kaydedildi. Çocukların bu coşkulu davranışı, mahalle sakinlerinden takdir topladı. Vatandaşların Tepkisi

Bazı vatandaşlar, çocukların bu güzel etkinliğini kutlayarak onların milli duygularını desteklediklerini belirtti.