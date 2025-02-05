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Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsünün Durumu İyi

Tokat'ta devrilen ambulansın sürücüsü O.B., hastaneye dönerken yaralandı. Durumu stabil.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:02
Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsünün Durumu İyi

Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsü Yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, devrilen ambulansın sürücüsü O.B. (41) yaralandı. Olay, taburcu olan bir hastayı Artova ilçesine bıraktıktan sonra, geri dönerken gerçekleşti.

Yaralı sürücü, 60 BC 145 plakalı ambulansla yol alıyordu. Dodurga köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrilen ambulans, hemen olay yerine gelen başka bir ambulans ile Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan ilk muayenelerde, O.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

Tokat'ta devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı.

Tokat'ta devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı.

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