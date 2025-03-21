Tokat'ta Down Sendromlu Çocuklar İçin Farkındalık Günü Etkinliği

Tokat'ta, Down Sendromlular Günü'nde çocuklar çikolata ve ekmek yaparak eğlenceli bir gün geçirdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 21:46
Tokat'ta Down Sendromlu Çocuklar İçin Farkındalık Günü Etkinliği

Tokat'ta Down Sendromlular Günü Kutlandı

21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü, Tokat'ta anlam dolu bir etkinlikle kutlandı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği "farkındalık günü" etkinliği, toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Çocuklar Atölyede Yeteneklerini Gösterdi

Etkinlik kapsamında, klasik otobüsle alınan 10 down sendromlu çocuk, Tokat Sanayi Sitesi’ndeki çikolata ve ekmek atölyesine götürüldü. Burada, çocuklar keyifle çikolata ve ekmek yapma sürecine katıldılar, yaratıcılıklarını sergilediler.

İftar Programında Misafirler Ağırladı

Hazırladıkları lezzetlerle Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen iftar programına katılan çocuklar, yaptıkları çikolata ve ekmekleri misafirlere ikram ettiler. Bu anlamlı etkinlikte, Türkiye Down Sendromu Derneği Tokat Şubesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çocukların aileleri de yer aldı.

Böylece, Tokat'ta düzenlenen bu etkinlik, sadece eğlenceli bir gün değil, aynı zamanda toplumda farkındalık yaratma adına önemli bir adım oldu.

Tokat'ta, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla "farkındalık günü" organize edildi....

Tokat'ta, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla "farkındalık günü" organize edildi. Tokat İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte, "klasik otobüs"le alınan 10 çocuk, Tokat Sanayi Sitesi'ndeki çikolata ve ekmek atölyesine götürüldü.

Tokat'ta, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla "farkındalık günü" organize edildi....

Tokat'ta, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla "farkındalık günü" organize edildi. Tokat İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte, "klasik otobüs"le alınan 10 çocuk, Tokat Sanayi Sitesi'ndeki çikolata ve ekmek atölyesine götürüldü.

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