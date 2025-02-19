Tokat'ta Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Tokat'ta Eğitime Kar Engeli

Tokat'ta, olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bu kararın gerekliliği vurgulandı.

Resmi ve Özel Okullara Duyuru

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ildeki bütün resmi ve özel okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kamu Personeline İzin

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi. Bu durum, personelin sağlık ve güvenliğinin ön planda tutulduğunu göstermektedir.