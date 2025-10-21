Tokat'ta Elektrik Çarpması: Ambulans Helikopterle Ankara'ya Sevk

Tokat'ta elektrik akımına kapılan İlker Demir, vücudundaki yanıklar nedeniyle ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 20:45
Olayın Detayları

Tokat'ta elektrik akımına kapılması sonucu vücudunda yanıklar oluşan İlker Demir, tedavisinin ileri tetkik ve tedavi gerektirmesi üzerine sevk edildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Demir'in yapılan değerlendirmelerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakline karar verildi.

Tedavi gördüğü hastaneden ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen Demir, sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Tokat’ta elektrik akımına kapılması sonucu vücudunda yanıklar oluşan kişi, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

