Tokat'ta Elektrik Çarpması: Ambulans Helikopterle Ankara'ya Sevk

Olayın Detayları

Tokat'ta elektrik akımına kapılması sonucu vücudunda yanıklar oluşan İlker Demir, tedavisinin ileri tetkik ve tedavi gerektirmesi üzerine sevk edildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Demir'in yapılan değerlendirmelerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakline karar verildi.

Tedavi gördüğü hastaneden ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen Demir, sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

