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Tokat'ta Engelli Anneler 'Hikayeyi Sen Tamamla' Etkinliğinde Buluştu

Tokat'ta engelli anneler, hikayelerini paylaşıp destek sağlamak için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:02
Tokat'ta Engelli Anneler 'Hikayeyi Sen Tamamla' Etkinliğinde Buluştu

Tokat'ta Engelli Anneler Bir Araya Geldi

Tokat'ta, engelli anneleri "hikayeni sen tamamla" etkinliğinde buluşarak deneyimlerini paylaştı. Etkinlik, Tokat Kent Konseyi ve Özel Eğitim Kurumları Derneği tarafından düzenlendi.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, Tokat Belediyesi İbni Kemal Mahalle Konağı'nda gerçekleştirildi. Annelerin Gücüyle Yeni Bir Başlangıç Atölyesi'nden yola çıkarak düzenlenen etkinlikte, katılımcılara destek olma amacı güdüldü.

Kent Konseyi Başkanı'ndan Açıklama

Etkinlikte konuşan Selim Çakar, annelerin duygusal rahatlama yaşamalarını ve birbirleriyle daha sağlam bağlar kurmalarını hedeflediklerini dile getirdi. Çakar, "Her hikayenin bir başlangıcı var ancak annelerin dokunuşu o hikayeye güç katıyor. Hayat zorluklarla dolu ama annelerin umutları her yeni günde yeniden yeşeriyor," şeklinde ifade etti.

Etkinlik Sonuçları

Annelerin hikayelerini paylaştığı ve destek bulduğu etkinlik, pasta kesimiyle sona erdi. Katılımcılar, unutulmaz anılar biriktirmek için hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tokat'ta yaşayan engelli anneleri, Kent Konseyi ve Özel Eğitim Kurumları Derneğince Tokat...

Tokat'ta yaşayan engelli anneleri, Kent Konseyi ve Özel Eğitim Kurumları Derneğince Tokat Belediyesi İbni Kemal Mahalle Konağı'nda düzenlenen "hikayeyi sen tamamla" etkinliğinde buluştu.

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