Tokat'ta FETÖ Hükümlüsü Firari Yakalandı

Tokat'ta FETÖ Hükümlüsü Ele Geçirildi

Tokat'ta, FETÖ yapılanmasının darbe girişimine ilişkin olarak hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, D.G., yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyet Çalışmaları Devam Ediyor

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla, FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan kişiler üzerine titiz bir çalışma gerçekleştirmiştir.

Bu çerçevede, D.G.'nin Tunceli'deki darbe girişiminden dolayı, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 16 yıl 8 ay hapis cezası alması sebebiyle arandığı belirlenmiştir.

D.G., belirlenen adreste yapılan operasyonda yakalanarak, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmiştir. Emniyet yetkilileri, benzer faaliyetlere karşı mücadelenin süreceğini ifade etmektedir.