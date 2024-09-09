Tokat'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazasında Sürücü Tutuklandı

Tokat'taki Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazası
Tokat'ın Niksar ilçesinde, 4 Eylül'de fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücü, itirazın ardından tutuklandı.
Kazanın Detayları
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, kazada hayatını kaybeden 5 yaşındaki kız çocuğu ile yaralanan 24 kişi hakkında açıklama yaptı. Söz konusu araç, Ordu'dan Şanlıurfa'ya giden tarım işçilerini taşıyordu. Olay Sonrası Gelişmeler
Minibüsün sürücüsü Cengiz G., kaza sonrası yaralanmış ve hastanede tedavi edilmiştir. Tedavi süreci sona erdikten sonra, 5 Eylül'de adliyeye sevk edilerek tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılmıştır. Ancak öncelikle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Fakat yapılan itiraz sonucunda, Cengiz G.'nin tutuklanmasına karar verilmiştir.
Kaza Sonrası Sonuçlar
Kaza esnasında 26 yolcu, sürücü ile birlikte yaralanmıştır. Yaralılardan birçoğunun durumu ciddiyetini korumaktadır. Kazaya dair araştırmalar sürerken, toplumsal tepkiler de artmaktadır.