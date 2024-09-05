Tokat'ta Fındık İşçisi Taşıyan Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 25 Yaralı

Tokat'taki Üzücü Trafik Kazası

Tokat'ın Niksar ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Olay, Cengiz G. yönetimindeki minibüsün Ordu'dan Şanlıurfa'ya gitmesi sırasında gerçekleşti.

Yaralıların Durumu

Kazanın ardından yaralanan şoför Cengiz G, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza ve Sonrası

Minibüsün devrilmesiyle kaza anında yaralanan 26 kişiden biri olan 5 yaşındaki Eylem Debek, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza, yerel halkı derinden etkiledi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.