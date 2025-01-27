Tokat'ta Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Astsubay Yakalandı

Tokat'ta FETÖ Hükümlüsü Ele Geçirildi
Tokat'ta, 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari FETÖ hükümlüsü eski astsubay Ö.Ç yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Hastubaylıktan İhraç Edildi
Yapılan operasyon kapsamında, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan Ö.Ç'nin belirlenen adreste yakalandığı öğrenildi. Eski astsubayın, ihraç olduğu öğrenilirken, hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.