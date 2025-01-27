Tokat'ta Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Polis Yakalandı

Tokat'ta Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
Tokat'ta 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru M.K. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Yapılan çalışmalarda, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polislikten ihraç edildiği öğrenilen M.K., belirlenen adreste gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.