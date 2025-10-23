Tokat'ta Fuhuş Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheliden 5'i tutuklandı; ekipler 2 aylık teknik ve fiziki takip yürüttü.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 18:58
Emniyetin 2 aylık takibiyle düzenlenen operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takip yaptı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aralarında bir otel sahibinin de bulunduğu şüphelilere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlamasıyla N.Ö, H.K, Z.G.K, H.D, Y.S.A, B.B.A, K.G. ve D.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A, Y.S.A, H.D, H.K. ve K.G. tutuklandı; diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

